Na passada semana, no distrito de Santarém, a ASAE fez a sua maior doação de bens apreendidos deste ano: 4440 artigos de vestuário apreendidos foram doados à Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, dando continuidade àquela que tem sido uma das grandes apostas da atual Direção da ASAE. Só este ano, foram efetuadas 93 doações. Em 2015, foram efetuadas 62.Nestes processos de doações, há que reconhecer méritos a todos os envolvidos: aos magistrados que determinam o destino a dar à mercadoria, aos titulares das marcas que não se opõem às doações, às instituições de solidariedade social que ficam com a missão de retirar das peças de vestuário todos os sinais distintivos e, muito em especial, àqueles que trabalharam nos processos, que investigaram e que apreenderam todo aquele material. Esses até poderão ser esquecidos no processo de doação, mas, porque a solidariedade social não carece de protagonismo, são aqueles que mais se regozijam quando veem esses artigos ser doados ao invés de destruídos.Aos que serão "mimados" com os artigos doados, a ASF-ASAE aproveita para desejar uma Boas Festas e faz votos de que 2017 seja um ano melhor do que aquele que agora termina.