Tenho um colega que abomina Donald Trump com toda a força das suas entranhas. Mas agora, com os mísseis sobre a Síria e a superbomba sobre o Afeganistão, o rapaz anda confuso. Compreendo. Por um lado, ninguém quer ficar mal na fotografia a defender os carrascos de Assad e os selvagens do Daesh. Por outro lado, como aplaudir o diabólico Donald?Dei-lhe um conselho: ainda é cedo para aplaudir. Até porque a única estratégia que o senhor parece seguir é uma espécie de ‘big show’ militar para pôr a Rússia e a Coreia do Norte em sentido. O que não me parece mal. Excepto, claro, se a Rússia e a Coreia do Norte não quiserem ficar em sentido, respondendo na mesma linguagem.Perante essa hipótese, ele não conseguiu disfarçar o sorriso. Também compreendo. A única tábua de salvação que resta aos críticos confusos é terem o autoritário Putin e o psicopata Kim do lado deles.