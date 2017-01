Bom ano com boa tecnologia

No início de cada ano, habitualmente muitas são as expectativas criadas por quase todos, exceção feita aos que a vida já vergou por desgraça ou doença ao ponto de se arrastarem sem qualquer esperança.Quantos aos outros, saúde, melhor emprego e realização profissional são objetivos perseguidos porventura de forma idêntica ao mesmo período do ano anterior, ainda que uma diferença tenha que ser assinalada, fruto do nosso crescente modo digital de estar na vida.Via computador ou telemóvel, independentemente das grandes novidades que aí estão a chegar, não se esqueça que a nossa dependência tecnológica é crescente e torna-nos mais previsíveis, ao ponto de poder prejudicar as metas anteriormente referidas.Lembre-se que a qualidade de vida começa em si próprio e o mundo da tecnologia deve ajudar e não transformar-nos em reféns de uma escalada digital cujo balanço no início do próximo ano pode não ser o melhor. Bom ano de 2017, com o lado bom da tecnologia.