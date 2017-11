Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bom apetite

Escolas públicas tratam alunos famintos como reles delatores.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Os telemóveis continuam a fazer estragos. Depois de cenas de pancadaria noturna, temos cenas de pancadaria gastronómica: em várias escolas, os alunos resolveram trocar os protestos verbais pelos visuais. E filmaram a ração que comem, mais própria para seres vivos quadrúpedes. Sopas manhosas. Carne crua. E até uma lagarta a viajar pelos pratos, um exotismo asiático que só prova os limites do multiculturalismo. Perante as imagens, as escolas não pediram desculpas nem ganharam vergonha. Pelo contrário: puniram os alunos com os 'estatutos'.



E o governo? No momento em que escrevo, silêncio. Mas é importante relembrar que, para as esquerdas, existem sempre duas joias da coroa: a saúde e a educação. Pois bem: a primeira já infetou 44 pessoas e matou 4. A segunda trata os alunos famintos como reles delatores. Se isto é uma 'paixão' pelo Estado Social, o que será um repúdio?