Por Paulo João Santos | 09.07.17

Em circunstâncias normais, comunistas e bloquistas já teriam pedido a demissão dos ministros da Defesa e da Administração Interna.Em circunstâncias normais, PCP e BE teriam feito um pé de vento pelo facto de o primeiro-ministro ir de férias num momento crítico para o País.Em circunstâncias normais, António Costa não teria ido a banhos sem resolver o problema.A geringonça, que do ponto de vista económico até está a carburar bem, emperrou com a tragédia de Pedrógão Grande e apagou por completo com o inacreditável assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, pondo a nu evidências gritantes: que Portugal não está preparado para os fogos e que há instalações militares que guardam armamento de guerra sem videovigilância e com a vedação remendada ou esburacada.Um tremendo borrão na pintura de um cenário cor de rosa que até prometia.Em circunstâncias normais, com uma oposição forte e muletas – leia-se PCP e BE – interventivas, exigentes e guerreiras, ou esta geringonça levava uma grande volta ou tinha os dias contados. Nem o Presidente Marcelo, no seu incansável papel de primeiro-ministro, a salvava.