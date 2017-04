Brexit dixit

Quem nos pode recusar o direito de querer e ter uma pátria? A palavra pode mudar de intensidade com o decorrer dos tempos. Um certo sentido universal do homem e da terra pode desvanecer a pertença a um território e um povo. E se o povo, a cultura, a história nos vão impregnando a alma de sentido, o território foi e vai variando ao longo do tempo com evasões, mudanças de império, ou guerras de vida e morte para demarcar linhas de pertença. Tudo tem o seu tempo e como que a sua moda.Mas o que vai acontecendo pelo mundo leva a reconsiderar a pertença a um velho Continente cuja velhice é mais património e herança de alma que idade avançada e decrépita. O novo é um novo ângulo do que os séculos e milénios lapidaram.Mas há um novo nacionalismo que pode desagregar valores e solidariedades entre povos que, sendo diferentes e tendo como inegociável a sua identidade, se habituaram a uma experiência comunitária de apostas e partilha que foram dividindo o mundo em mais de cinco continentes. Antes, a um aconchego de afinidades que afirmava os seus direitos sem recorrer à guerra, sentando-se à mesa para aprofundamento de objectivos comuns e com um sentido de apoio aos mais pequenos e mais fracos que não perderam, por isso, o direito e a dignidade de se sentar à mesa dos grandes. Depois de duas grandes guerras no século XX, tornou-se mais claro este desiderato e a actual União Europeia foi o tecido humano e espiritual que se urdiu como exemplo de convivência de povos e culturas diferentes, com a determinação popular nas suas grandes escolhas e uma partilha irmanada de projectos e esforços.Será tudo isto uma ilusão? Nada do que é humano é perfeito. Nenhum caminho da história é linear e impoluto. Difícil e duro é o caminho que pisamos e a montanha que subimos. Mas que não nos seja proibido pensar e dizer o melhor que habita no coração do ser humano.