Brilhante como rapidamente se chegou à árvore atingida por um raio que originou o monstruoso incêndio. No meio de milhares de árvores, foi aquela! Brilhante, mesmo que depois a própria tutela do Ministério Público diga que investiga no teatro do incêndio e que até se desconfie que a trovoada seca tivesse sido posterior ao início do incêndio!O que se sabe mesmo é que o alerta foi atempadamente dado, com um aviso vermelho para 4 determinados distritos, prevendo temperaturas nos 40ºC e risco de incêndios. Desconhecem-se até hoje as medidas decididas e tomadas para evitar o pior, como acabou por suceder, em boa parte por os media não colocarem esta questão a quem de direito.Será que os bombeiros, e porque não a tropa, foram mandados patrulhar picadas da mancha verde, descortinando eventuais colunas de fumo para darem o alerta, permitindo o ataque ao fogo numa fase inicial? Pergunta simples, entre outras, feita pela ‘ignorância’ do cidadão, cuja resposta teria, necessariamente, de impor consequências. É verdade que não foi uma ponte que caiu onde morreram 59 pessoas, decretando-se então 2 dias de luto nacional!O que se adivinha sem particular dificuldade é que afinal já não é como disse Kant, principal filósofo da ‘passada’ era moderna: ‘Somos todos iguais perante o dever moral’.