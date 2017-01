Brindar ao ano novo com vinho espanhol

Alguém imagina um canal de televisão espanhol convidar o primeiro-ministro Mariano Rajoy e, no final do programa de fim de ano, pedir-lhe um brinde para 2017 com um copo de espumante da Bairrada? Havia de ser bonito. Que a produção tivesse substituído um espumante português por um champanhe, ainda era como o outro (isso é o pão nosso de cada dia). Agora, servir ao primeiro-ministro da nação e a toda a assistência do programa um vinho espanhol é coisa que não deveria passar pelo juízo de uma estagiária da área da produção, mesmo tendo em conta que o capital da TVI é espanhol.Alguém imagina um canal de televisão espanhol convidar o primeiro-ministro Mariano Rajoy e, no final do programa de fim de ano, pedir-lhe um brinde para 2017 com um copo de espumante da Bairrada? Havia de ser bonito.

Não era minha ideia voltar ao tema espumante, mas a culpa é do programa de rádio e televisão ‘Governo Sombra’, que sigo fora de horas quando estou aborrecido para seguir o humor inteligente e rápido de um dos comentadores.Para terminar o ano em grande, o programa contou com um convidado especial: o primeiro-ministro António Costa, que, com a habilidade que se lhe conhece, deu um belo show de propaganda política.A poucos minutos do fim do programa, o apresentador passa ao primeiro-ministro uma garrafa. Eu, habituado a ver coisas esquisitas nestes domínios, interessei-me por saber que champanhe seria. Obviamente que só podia ser champanhe. Mas não, não era champanhe… Olha, não queres ver que vão mesmo servir um espumante português? Vou já abrir uma garrafa para comemorar o feito. Ah, mas, espera lá, que marca é aquela?E quando estava a levantar-me do sofá para me aproximar do ecrã para ver que marca seria (como se isso funcionasse), ouço o primeiro-ministro, entre o divertido e o espantado, a dizer: "É cava." Cava, por dios.