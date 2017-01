Bruno refém de Jesus

Não é verdade que a época do Sporting esteja acabada, porque há eleições a 4 de março e cada desaire trará mais problemas. Tudo o que se passar em campo é relevante.O presidente candidato está entalado entre o timing até à reeleição, que aconselha a manter a qualidade do plantel, e a realidade financeira que se impõe, e que força a venda imediata de craques.Até ao momento, Bruno tem pela frente um adversário sem armas suficientes para a ambição. Mas o presidente do Sporting está refém do "indespedível" Jesus: só o treinador, com vitórias, poderá resgatar a ilusão dos adeptos e evitar que apareça um opositor com outra dimensão.