Bruno tem de bater a bola baixa

Até ganhar, se o conseguir, só resta a Bruno de Carvalho um caminho – bater a bola baixa, junto à relva. Talvez no banco, evitando, assim, o risco de dizer mal do treinador e/ou dos jogadores. Os sportinguistas, com certeza, vão recordar-se do que Bruno de Carvalho disse na famigerada conversa em ‘off’, em que reafirma que ele é o Sporting, que a direção é ele e que o Deus na Terra é ele.E, admito, relembrarão algumas outras intervenções, típicas de destemperados adeptos e que só fragilizam equipas e técnicos.Até ganhar, se o conseguir, só resta a Bruno de Carvalho um caminho – bater a bola baixa, junto à relva. Talvez no banco, evitando, assim, o risco de dizer mal do treinador e/ou dos jogadores.

A retumbante vitória de Bruno de Carvalho nas eleições do democrático Sporting de nada valerá ao presidente leonino se o futebol não for campeão.Muitos dos seus apoiantes esquecer-se-ão, certamente, que resgatou o clube da agonia e acabou de construir um pavilhão, que reativou o ecletismo e criou equipas competitivas.Muitos dos seus prosélitos, presumo, tornar–se-ão indisponíveis para continuar a sonhar ou a confiar em promessas.Os sportinguistas passarão a criticar o projeto, o projeto dos trintões, se, em dezembro, o futebol não estiver a dar cartas. E, provavelmente, lembrar- -se–ão de questionar a importância e a oportunidade das viagens do seu presidente à Costa Rica, de Bryan Ruiz e de Campbell – ambos de saída de Alvalade –, e à Guatemala, esse paraíso de futebolistas do outro mundo, numa altura crucial das contratações.