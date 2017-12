Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burocracia de perdição

Na Suécia, a partir de 2018, qualquer relação sexual que não seja explicitamente consentida será considerada violação.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Na Suécia, a partir de 2018, qualquer relação sexual que não seja explicitamente consentida será considerada violação.



Um sueco deve perguntar: ‘Desejas ser penetrada até atingir o clímax?’ Se a sueca anuir, rubrica o contrato e principiam.



Primeiro movimento basculante, nova questão: ‘Ainda queres?’ Novo movimento basculante: ‘E agora?’ Outro movimento basculante, assina-se um aditamento.



Não me importaria. Tenho baixa auto-estima, o que me leva a perguntar regularmente à minha mulher se tem certeza que quer estar casada.



PS – atenção a casais que garantem ter sido amor à primeira vista. Só com olhares, sem formulário preenchido? É um violador e a sua vítima.