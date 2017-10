Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caixa das surpresas

As Autárquicas deixaram muitas surpresas.

Por João Vaz | 04.10.17

As Autárquicas deixaram muitas surpresas. Nos astros, como nas sondagens, estava apenas o xeque a Passos Coelho, que o obriga a refletir e, provavelmente, a abandonar, ficando António Costa como único rei em jogo no tabuleiro do xadrez político.



No mais, da indiferença das freguesias PSD pela Senhora Lisboa à maré cheia do PS, basta fazer contas para descobrir motivos de espanto.



A humilhação do PSD em Lisboa teve assinatura. Nos resultados constata-se que apesar da hecatombe, o partido laranja superou as listas CDS na votação para as Assembleias de Freguesia por cerca de 10 mil votos, enquanto Leal Coelho ficou 23 500 votos abaixo de Cristas.



O êxito da líder do CDS promete-lhe trabalho de Sísifo na luta para erguer um partido de poder. Assunção Cristas somou 51 mil votos na Câmara de Lisboa, mas não chegou aos 160 mil em todo o resto do país. É uma locomotiva de carruagens vazias.



A vitória de Fernando Medina, em Lisboa, festejou o que o país deu ao PS e não o medíocre resultado próprio.



Numa eleição com mais 25 mil votantes e menos 5 mil brancos e nulos que em 2013, Medina perdeu 10 mil votos em relação à anterior candidatura PS. O aumento de afluência foi para CDS e BE.



O populismo marcou pontos com a vitória de Isaltino Morais por maioria absoluta em Oeiras e não só. O discurso de choque e confusão servido por André Ventura, em Loures, valeu ao PSD quase todo o aumento de 5 mil eleitores registado nas urnas.



Enfim, a mais imprevisível eleita, a socialista Inês de Medeiros, anunciou a mais incrível conversão, dos voos em executiva para Paris à travessia do Tejo em cacilheiro.



Muito criticada na Assembleia da República, em 2010, porque sendo deputada por Lisboa pediu pagamento de viagens desde a sua casa de Paris, proclamou agora que, moradora em Lisboa, irá de barco cumprir as tarefas para que foi eleita em Almada. Temos política.