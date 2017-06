Calado é um Lusíada

Faz todo o sentido que Ronaldo tenha reagido às mais recentes polémicas através do Instagram, a rede social nascida para partilhar imagens que supostamente valem mil palavras, as quais demorariam e custariam muito mais a escrever do que captar um instante com uma câmara.À fotografia, destinada aos 104 milhões de seguidores em particular e ao Mundo inteiro em geral, juntou uma frase digna de telegrama: "Às vezes, a melhor resposta é estar calado."Cumprindo a promessa, será de certeza mais eloquente do que se desperdiçar tempo a falar. Disse em tempos Romário que "Pelé calado é um poeta" e é possível que Ronaldo já se tenha apercebido de que calado é um herói de epopeias gregas ou Vasco da Gama nas páginas de ‘Os Lusíadas’.