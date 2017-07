Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calimero Ronaldo

Lembram-se do Calimero? Tudo bem, o primeiro episódio foi para o ar na década de 70.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Lembram-se do Calimero? Tudo bem, o primeiro episódio foi para o ar na década de 70. O protagonista era um pintainho com a casca do seu ovo ainda na cabeça, que passava boa parte do tempo a lamentar "que injustiça".



À época, a popularidade do pinto era tão grande que boa parte dos chorões, choramingas, daqueles que se queixavam por tudo e por nada, daqueles que diziam que a culpa não era deles, que se sentiam mais injustiçados do que todos os outros, que choravam alto a sua inocência eram... calimeros.



Assim como agora Cristiano Ronaldo que, suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros, segundo um jornal espanhol terá insistido duas vezes com a juíza que se não fosse quem é, não estaria perante ela.



Ao que a juíza, que certamente terá idade para ter visto a série de animação, respondeu que ele estava equivocado, pois que outros famosos se sentaram no mesmo lugar e que é da justiça a decisão sobre os dados recolhidos pelo MP.



O pinto, criado para fazer publicidade a um detergente, pode ter caído no esquecimento, mas os lamentos de quem quer fazer-se de vítima são os mesmos de sempre.