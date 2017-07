Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara nos comuns

Por Leonardo Ralha | 00:30

As nomeações para os Emmy confirmaram a força das plataformas Netflix e Hulu, o domínio dos canais de cabo HBO e AMC, a migração de talento do cinema para a televisão, mas também o valor de uma série que desafia tudo isso.



Exibida em Portugal na Fox Life, ‘This is Us’ é a única nomeada para Melhor Série Dramática que passa numa network (a NBC), tal como é a única com ‘pessoas comuns’, cruzando a vida de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) no passado com a dos seus filhos Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley) no presente.



Esta primeira temporada foi literalmente de chorar por mais, devido à relação de Randall com William (Ron Cephas Jones), seu pai biológico, à falta que Jack faz aos filhos e aos exemplos que lhes deixou. Sem efeitos especiais ou universos alternativos, ‘This is Us’ triunfou pelo argumento, pelo elenco (só dois não foram nomeados) e, sobretudo, por dar ao público algo demasiado próximo para ser confortável.



