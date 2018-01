Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caminho dos portugueses

Tudo continuará a ser difícil. O mundo não está para tempos saborosos.

Por António Martins da Cruz | 00:30

Há hoje na Europa 200 milhões de eurocépticos. Uma das causas apontadas é a separação entre cidadãos e elites, o afastamento crescente entre eleitores e eleitos. Também em Portugal. Os que acreditam em quem governa ficam muitas vezes a meio caminho.



Pedro Santana Lopes sabe o que é governar e as responsabilidades que implica. Foi Primeiro-Ministro, membro de Governos, eurodeputado, Presidente de Câmaras.



O exercício do poder não lhe é desconhecido. A sua linguagem é do presente e não do passado. Tem estratégias e objectivos claros para Portugal e para os portugueses. Propõe novas dinâmicas. Não estamos em tempo de experiências. Tudo continuará a ser difícil, com crises externas e internas. O mundo não está para tempos saborosos.



Santana Lopes não tem de provar nada a ninguém. É um valor seguro. Mais sólido do que actores regionais que nunca percorreram outras distâncias. Com ele, os portugueses não ficarão a meio caminho.