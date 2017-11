Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caminhos da tentação

O padre Giselo confessou esta semana que é pai de uma criança.

Por Paulo João Santos | 00:30

O padre Giselo confessou esta semana que é pai de uma criança. Colocou o lugar à disposição, mas vai continuar a exercer o sacerdócio, por vontade própria e decisão do bispo do Funchal.



Não é caso virgem. Em Portugal, há 18 padres com filhos assumidos, que se mantêm em funções. Tolerância intolerável da Igreja.



Ser padre não é uma escolha, uma opção de vida, um caminho que se encontrou por outros estarem fechados. É uma vocação, um chamamento, a entrega de corpo e alma a uma missão em nome do transcendente.



É legítimo questionar o sentido do voto de castidade ou, num outro patamar, o matrimónio ou a ordenação das mulheres. Mas as leis são as que são e são para cumprir, mesmo no domínio da fé, e quem não está de acordo, quem não tem capacidade para as cumprir, só tem de abdicar.



Esta ‘modernização’ da Igreja, por medo (pânico, até) de perder fiéis e importância como instituição de referência global, pode ganhar adeptos no imediato, mas é um caminho perigoso.



Cair no facilitismo, na tentação de ceder para ficar bem na fotografia, é comprometer irremediavelmente dois mil anos de uma história sem paralelo na vida da Humanidade.