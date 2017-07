Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeões da pré-época

Alguns dos nossos adversários já andam por aí de peito feito.

Por André Ventura | 00:30

Talvez haja, efetivamente, nervosismo nas hostes benfiquistas. Alguns dos nossos grandes ídolos partiram para colossos europeus e os resultados não têm sido aqueles que desejávamos. É a pré-época… que deve servir precisamente para fazer testes e correr riscos.



Alguns dos nossos adversários já andam por aí de peito feito.



Vivem as vitórias da pré-época com tal entusiasmo que me chego a perguntar se não vão, daqui a uns anos, pedir para contabilizar as taças do defeso como mais uns tantos títulos nacionais. No Benfica tem de se manter o espírito do ‘tetra’: humildade e dedicação.



Preparar a nova época com o mínimo de riscos e o máximo de eficácia, deixando os campeões da pré-época exibirem todo o seu poder e folclore… até se começar a jogar a sério!