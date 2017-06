Canções à beira-mar

Em cada organizador de festivais existe um Ray Kinsella, aquele agricultor do Iowa que no filme ‘Campo de Sonhos’ ouvia alguém invisível dizer, com voz cavernosa: "Se o construíres, ele aparece."A diferença é que a personagem de Kevin Costner sacrificava grande parte das suas colheitas para fazer um campo de basebol frequentado por fantasmas de antigas glórias do desporto caídas em desgraça, enquanto o organizador de festivais precisa de muito mais gente, viva e pagante, para evitar problemas financeiros ou até a insolvência.Estando nós num país de sol e de mar, onde as pessoas já estão nas praias mesmo que ninguém lhes construa muito mais além daquilo que Deus ou o Big Bang asseguraram à partida, faz todo o sentido levar-lhes música.Pode não ser o ‘Surfin’ USA’ dos Beach Boys ou ‘A Cabana junto à Praia’ de José Cid, mas entre o calor que aquece o ânimo, a brisa do mar que o refresca, e as gaivotas que pairam pelo ar, a canção encontrará quem a queira ouvir.