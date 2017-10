Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caos na Catalunha

Portugal deve aos catalães o sucesso da restauração da independência em 1640.

Por Armando Esteves Pereira | 02.10.17

Foi quando recusou a convocatória do último dos Filipes que reinaram em Portugal que o futuro D. João IV deu o passo decisivo para liderar o golpe que defenestrou Miguel de Vasconcelos.



E o império castelhano que não tinha meios para combater com sucesso duas revoltas na península, concentrou-se na subjugação da Catalunha.



A partir de hoje, o governo central de Madrid e o poder catalão têm de se entender. Oxalá haja mais sabedoria do que a conversa de surdos que desencadeou o dia caótico de ontem, o dia em que o Barça foi obrigado a jogar com a porta fechada.