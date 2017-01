Capuchos na mira dos enfermeiros

Na Comissão Parlamentar, Ana Rita Cavaco disse ainda que não teve resposta dos deputados e do Governo sobre a proposta de contratação de 30 mil enfermeiros nos próximos dez anos, três mil já em 2017, para que o SNS tenha a qualidade necessária na prestação de cuidados à população.



Portugueses da Sonangol ameaçados com cartas anónimas

Os colaboradores portugueses recrutados pela nova administração, liderada por Isabel dos Santos, receberam cartas anónimas com ameaças; "não precisamos de vocês" ou "voltem para Portugal" foram algumas das frases das mensagens deixadas nos quartos de hotel de dezenas de consultores portugueses contratados por Mário Silva (que agora assumirá a presidência do Banco de Fomento Angola) para a petrolífera angolana. O mal-estar tem-se agravado na Sonangol, onde já se fala em salários em atraso. O ordenado de dezembro ainda não terá sido regularizado. Desde há vários meses que o Hospital dos Capuchos tem lutado contra uma crónica falta de recursos. Abundam queixas e denúncias nas redes sociais, mas a existência de doentes sem alimentação e medicação foi trazida para a ordem do dia pela bastonária, que nunca nomeou o local onde tais factos se teriam passado.Na Comissão Parlamentar, Ana Rita Cavaco disse ainda que não teve resposta dos deputados e do Governo sobre a proposta de contratação de 30 mil enfermeiros nos próximos dez anos, três mil já em 2017, para que o SNS tenha a qualidade necessária na prestação de cuidados à população.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, não quis dizer aos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde qual o nome do hospital objeto das denúncias realizadas no final de 2016, sobre doentes que teriam ficado dois dias sem comer e sem medicação.Na semana passada a bastonária disse que vai enviar o caso para o Ministério Público, mas o Correio Indiscreto já sabe de que instituição estaria Ana Rita Cavaco a falar: será o Hospital dos Capuchos e o serviço de Medicina 2.5.Mais, um relatório sobre toda esta situação já foi feito pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e já estará na secretária do ministro, Adalberto Campos Fernandes, para apreciação.Mas a questão fundamental que se coloca é saber se os factos denunciados por Ana Rita Cavaco são realmente verdadeiros. E é aqui que as dúvidas se instalam.