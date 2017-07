Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carne para canhão

Bombeiros e populações são carne para canhão neste país.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Portugal arde e ninguém está particularmente horrorizado. Já faz parte da paisagem, como as ventoinhas eólicas e as casas de emigrantes ao estilo suíço. Não devia ser assim? Pois não.



Nos últimos dias, passaram pelas televisões vários especialistas sobre o assunto. Todos eles, sem excepção, repetiram o adágio: o problema não é a falta de meios; é a falta de massa cinzenta na gestão do território.



E por que motivo não há massa cinzenta? Tiago Oliveira, engenheiro florestal, foi à SIC e explicou: medidas de curto prazo são politicamente mais vistosas do que pensar a longo prazo.



E o dr. António Costa que o diga: como ministro da Administração Interna, houve renegociação do brilhante SIRESP; não houve foi a reforma florestal prometida.



Passaram os anos. E o país confirma que bombeiros e populações continuam a cumprir o seu papel: serem carne para canhão de um Estado que os abandonou.