Carreira docente

O governo pretende apagar os quase 10 anos cumpridos mas não contados.

Por Mário Nogueira | 00:30

O descongelamento da carreira docente vai de mal a pior.



Pelo que se retira da proposta de OE para 2018, o governo pretende apagar os quase 10 anos cumpridos mas não contados, impondo uma discriminação relativamente às carreiras cujo tempo se converte em pontos que serão considerados na totalidade; quanto aos professores que progredirão em janeiro (menos de metade), pretende o governo que fiquem 1 a 3 escalões abaixo do que lhes é devido, traduzindo-se, com o faseamento, num acréscimo de 5 a 10% do que têm direito.



Se os professores não recuperarem o tempo de serviço congelado, a maior parte, mesmo trabalhando até à idade limite (70 anos), não atingirá o topo da carreira.



Não se estranha, por isso, que o Ministério das Finanças, no dia 12, tenha remetido as negociações sobre a carreira docente para o da Educação e que este, a 13, tenha considerado tratar-se de matéria das Finanças, devolvendo ao remetente a responsabilidade.



Dá para perceber o "ping-pong" perante proposta que, de tão negativa, ninguém quer assumir.



Assumirão os professores a responsabilidade de lutarem por um justo descongelamento das suas carreiras, rejeitando a discriminação e impedindo a sua destruição.