Cartão do cidadão feliz

Por José Diogo Quintela | 00:30

Há quem veja nas notícias sobre os tempos de espera para fazer o Cartão do Cidadão um sinal da desorganização dos públicos, talvez o reflexo das cativações e das 35 horas semanais, que diminui o número de funcionários disponíveis.



É a opinião clássica do bota-abaixismo.





O que eu vejo é uma sociedade mais feliz, em que as pessoas têm mais tempo disponível para, com vagar e tranquilidade, tratarem dos seus assuntos.



Só com o Governo das Esquerdas é que há o luxo de poder dispensar seis horas numa loja do cidadão, a ler um bom livro ou conversar com outro utente, tudo coisas que, nesta lufa-lufa diária, neste stress capitalista, deixou de ser possível fazer.