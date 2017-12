Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cartilha partidária

Espera-se dos partidos um pedido humilde de desculpas.

Por Rui Pereira | 00:30

No fim do ano, os partidos reviram em alta o regime de financiamento, com votos dissonantes do CDS-PP e do PAN. O processo legislativo foi discreto, durou três dias e promoveu a alteração de três leis orgânicas e uma lei ordinária. A reforma ter-se-á inspirado no Tribunal Constitucional, o que representaria uma saudável manifestação da interdependência de poderes.



A que se deve a revolta gerada pela reforma? A dois ‘pormenores’ difíceis de entender. Em primeiro lugar, foi eliminado o tecto máximo para a angariação de fundos, que, aliás, pode ser materializada em dinheiro (não foi a AR que proibiu pagamentos em numerário superiores a 3.000 euros?!). Em segundo lugar, todas as atividades partidárias passam a estar isentas de IVA.



A defesa destas alterações constituiu uma excelente demonstração de sonsice e desconsideração pela inteligência alheia. A eliminação de limites ao financiamento melhora a fiscalização? Claro, até deixa de ser necessária fiscalização. O alargamento da isenção de IVA, que só se refere à mensagem política e à identidade partidária, elimina dúvidas interpretativas? Sem dúvida…



Pior ainda do que o conteúdo foi a metodologia adotada. A pretexto de que o eleitorado é néscio e não resiste ao populismo, os partidos apresentaram os seus projetos sob anonimato e discutiram as alterações em ambiente de segredo. Esperavam que numa sociedade democrática, plural e aberta, em que desempenham um papel crucial, tudo passasse despercebido.



Do Presidente da República espera-se o justo veto político, embora o Tribunal Constitucional pudesse pronunciar-se, preventivamente, pela inconstitucionalidade das normas (por violação da igualdade e até da exigência de subordinação do poder económico ao poder político democrático).



Dos partidos espera-se um pedido humilde de desculpas e o debate público deste tema.