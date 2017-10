Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas, Svilar, Vitória e Conceição

Treinadores de Benfica e FC Porto inventam e perdem.

Por Octávio Lopes | 00:30

Em dois importantes jogos para a milionária Liga dos Campeões, Rui Vitória e Sérgio Conceição decidiram ‘inventar’ dois guarda-redes. No Benfica, a aposta recaiu num jovem inexperiente e o resultado foi catastrófico.



As águias perderam, na Luz, diante de um vulgar Man. United, com um monumental frango do jovem de 18 anos. A culpa, contudo, não é só do belga. Também é de Rui Vitória. Svilar pode muito bem vir a ser bom, como vaticinou José Mourinho. Mas ainda não é. Por enquanto, é um promissor futebolista.



Falta-lhe, acima de tudo, experiência. Precisa de jogar. E muito. Não é ao fim de uma ou duas partidas que se pode concluir já ter tudo o que é necessário para se estrear numa competição tão exigente como a Champions. Falhou no golo, mas também em alguns cruzamentos em que chegou tarde à bola. Precisa, pois, de mais rodagem. Rui Vitória arriscou e perdeu. Ainda para mais tendo Júlio César no banco.



O caso do FC Porto é semelhante. Sérgio Conceição optou por apostar num guardião que pouco tem jogado, em detrimento do experiente Casillas. E também perdeu, muito por culpa de um erro de José Sá. É verdade que frente ao Mónaco tirou da cartola um excelente Sérgio Oliveira. E ganhou.



Contudo, uma coisa é a posição de guarda-redes, outra a de um defesa, médio ou avançado.