Cavalgar a onda

Extrapolação de caso concreto ao ponto de colocar em causa sistema judicial.

Por Pedro Miguel Vieira | 00:30

Escrevíamos há cerca de quinze dias neste mesmo lugar, a propósito do encerramento do XI Congresso dos Juízes Portugueses, que a ausência das «mais altas figuras do Estado» no evento e o facto de nem sequer se terem dignado enviar uma mensagem permitiu confirmar a desconsideração do poder político pelo judicial.



Entretanto, nos últimos dias veio a público uma decisão de dois juízes do Tribunal da Relação do Porto que manteve a condenação da 1ª instância em crime de violência doméstica, vertendo em parte da sua fundamentação considerações que têm sido objeto de amplo debate na opinião pública.



Nada temos contra a crítica e o debate das decisões judiciais; bem pelo contrário. A crítica, para além de legítima e aceite pelos juízes, é até necessária.



Aquilo que já se nos suscita sérias reservas é a extrapolação que de um caso concreto se vem fazendo, ao ponto de se colocar intencionalmente em causa todo o sistema judicial.



Se tal atitude vinda dos habituais comentadores que destilam ódio contra os juízes e pretendem ver a magistratura judicial o mais manietada possível não surpreende, o mesmo já não se pode dizer daquelas «altas figuras do Estado».



Ao tomarem posição sobre um concreto caso judicial e ao pronunciarem-se nos termos em que o fizeram, aquelas «altas figuras do Estado» acabam por contribuir de forma decisiva para o desprestígio da magistratura judicial e condicionar a atividade das instituições com responsabilidade na matéria.



Não se trata sequer do linchamento de um concreto juiz ou de manifestações de preconceitos contra a generalidade dos juízes. O momento, a forma e o conteúdo permitem afirmar que as verdadeiras intenções vão muito mais além. E tendo presente os tempos que se avizinham é caso para perguntar a quem é que isso interessará.