Correio da Manhã

Cavalo de milhões salta sobre dívidas

Filha do líder da Ongoing adquiriu um cavalo brasileiro ao milionário dos restaurantes de luxo.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Com o fim do Grupo Ongoing, o seu líder, Nuno Vasconcellos, não teve outro remédio senão demandar terras brasileiras para evitar penhoras, execuções fiscais e outro tipo de incómodos com credores. O Novo Banco já pediu a falência da empresa e agora é o Ministério Público que investiga a participação de Vasconcellos na Operação Marquês, que tem Sócrates como principal arguido.



Mas os rendimentos não devem faltar à família Vasconcellos. Isto porque no início do ano, Diana Vasconcellos, a filha mais velha do empresário, comprou o cavalo de saltos Cabernet do Itinga. O valor do negócio não é conhecido, mas conhecidos são os seus intervenientes. Do lado do comprador está a portuguesa Diana Vasconcellos. Do lado do vendedor está o milionário brasileiro Fabrizio Fasano Júnior, líder do império de hotéis e restaurantes de luxo da família Fasano, que inclui o Fasano em São Paulo, um dos melhores restaurantes do Brasil, muito frequentado pelo próprio por Nuno Vasconcellos.



A filha do empresário compete agora com o seu novo (e valioso) cavalo nas provas de saltos de obstáculos um pouco por todo o mundo. Ainda recentemente esteve em competição em Vilamoura, no Algarve, ficando na 37ª posição. Também no passado mês de junho, a amazona não teve sorte no hipódromo do Campo Grande ao ser eliminada no Campeonato de Portugal de Amadores. Uma dupla para ser acompanhada atentamente por espectadores e credores.



Puro Veneno

Helena Borges farta do PS - A diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) está farta do Partido Socialista (PS). Não há semana em que o partido não ponha no Tribunal Tributário ações administrativas contra si. No dia 11 entraram mais duas no valor de 10 400 €.



O amor e duas nações - Agora que Pinto da Costa foi ilibado do processo Apito Final está explicado o casamento com Fernanda Miranda. Dizem as más línguas que o objetivo era ter a dupla nacionalidade.



Chefe de gabinete candidato - O chefe de gabinete do ministro das Finanças, André Caldas recandidata-se à presidência da junta de freguesia de Alvalade. O advogado/dentista pode ganhar a junta...mas a questão é se se quer sentar na cadeira da freguesia.



Independente do CDS ajuda PS - Isabel Magalhães, independente do CDS que ajudou muito José Luís Judas em Cascais, dá agora o seu apoio à candidatura de Gabriela Canavilhas (PS) à mesma autarquia. Isto é que é sobrevivência política.



Dono da TAP às turras com o fisco - Humberto Pedrosa, dono da Barraqueiro e da TAP com David Neeleman, anda de candeias às avessas com o Fisco. Em causa está uma execução de julgados no valor de 698 mil euros, que o empresário português contesta no Tribunal Tributário de Lisboa.