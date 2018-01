Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDS junto de si

De outubro para cá pouco ou nada mudou, a sensação de abandono pelo Governo mantém-se.

Por Assunção Cristas | 00:30

Fiz ontem a primeira visita de 2018. Acompanhada por vários deputados, retornámos a Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, para visitar a zona industrial ardida e reunir com a, entretanto criada, Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. O objetivo foi claro: observar no local os progressos feitos na reconstrução e ouvir as pessoas sobre o que está a correr bem e mal.



De outubro para cá pouco ou nada mudou, a sensação de distância e de abandono por parte do Governo mantém-se, a reconstrução ainda não deu os primeiros passos e as queixas sobre critérios diferentes dos de junho são recorrentes. Expliquei algumas das muitas propostas do CDS, chumbadas pela maioria parlamentar, nomeadamente a isenção de imposto sobre as indemnizações e a preparação de um estatuto fiscal para o interior. E deixei o compromisso de voltar e de não deixar cair o tema.



Esta primeira visita marca o tom para a ação do CDS neste ano de 2018: estar junto das pessoas não apenas no momento em que todo o país fala, mas também nos momentos seguintes, em que as notícias dão lugar a outros temas e as prioridades ficam esquecidas. E porque queremos ouvir todos em relação aos problemas, mas também às oportunidades para o nosso país, lançámos o ciclo de conferências 'Ouvir Portugal', que percorrerá todo o país e contará sempre com oradores independentes das mais diversas áreas. CDS, sempre pela positiva.



Os partidos não são todos iguais

A semana passada, escrevi aqui sobre a posição do CDS em relação às alterações à lei do financiamento dos partidos. Expliquei porque votámos contra o diploma e apelámos ao veto do Senhor Presidente da República. Em boa hora chegou esse veto, tendo agora os demais partidos oportunidade de rever a sua posição.



Da nossa parte, continuaremos a batalhar para expurgar do diploma o fim do teto do financiamento privado, a isenção de IVA e a retroatividade. São alterações que vão no mau sentido e ao arrepio do caminho feito nos últimos anos para introduzir limites e transparência ao financiamento partidário. A evolução deve ser para mais transparência e mais escrutínio, nunca o inverso. E é bom que a discussão deixe as salas do Parlamento e se alargue a toda a sociedade.



Da nossa parte estaremos construtivamente empenhados neste debate. Quanto a este diploma, se reconfirmado, contará com um projeto do CDS para revogar estas disposições.



Em busca da paz

Acolher, promover, proteger e integrar, são as palavras-chave da mensagem do Papa Francisco para o primeiro dia do ano, dia mundial da paz. Porque sem um olhar humano para cada mulher e cada homem que nos procura, vindo de outra geografia, não há sociedade coesa nem paz duradoura. Nós, país de emigrantes, façamos em Portugal aquilo que nos fizerem de bem ou que tanto gostaríamos que tivessem feito.



Ano novo vida mais cara

Entrou 2018 e já estamos a pagar mais pelos combustíveis com o aumento do ISP por cima do aumento do crude. Se em fevereiro de 2016, o Governo usou a baixa do crude para justificar lançar um novo imposto - o adicional do ISP - agora, que o crude aumentou, deveria cumprir a sua palavra e reduzir o imposto. Faz o inverso e estamos a pagar mais: em 60 litros de gasóleo pagamos mais 20,2 € e de gasolina mais 15,4 €!



Belos concertos para apreciar em 2018

2018 volta a ser ano de Rock in Rio em Lisboa e de muitos festivais e concertos em todo o país. É tempo de começar a poupar e a guardar datas na agenda. Da minha parte, espero não falhar o Benjamin Clementine, em março, e os Arcade Fire, em abril, ambos no Campo Pequeno. E começar com o Mário Laginha e o Pedro Burmester, daqui a dias, na Fundação Calouste de Gulbenkian.