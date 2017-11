Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cedências

As eleições não se lixam; quem se lixa é o País.

Por Magalhães e Silva | 23:33

Quando, em maio de 2014, veio a troika para exigir mais medidas restritivas, fiquei perplexo com as cedências do Governo.



É que, nessa altura, a troika, perante a reafirmada recusa de novo financiamento pela UE/BCE/FMI, só tinha que se conformar com a solução que estava definitivamente decidida: a saída limpa.



Contexto em que não seria difícil gastar algumas tardes a tomar chá com a equipa da troika, para salvar as aparências, mas ceder… nada.



Vem isto a propósito do episódio do aumento de percentagem no pagamento das horas extraordinárias da função pública e de outras medidas de caráter permanente para esta área, em tributo ao BE e ao PCP.



E no primeiro caso, quando se passou de 40 para 35 horas, como se 40 horas semanais fosse trabalho escravo! Se se dissesse: os 600 milhões de aqui são para investimento público, a maior parte do País aplaudiria e a dupla PCP/BE que se atrevesse, na conjuntura atual, a criar uma crise política e abrir portas a eleições antecipadas.



É que, não havendo pachorra para as décimas dos Bessas e dos Duques e seus compagnons de route, também já não há quem aguente a cara de enjoo das Avóilas.



Pede-se, ao menos, uma cara bonita para reivindicar!