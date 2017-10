Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cegueiras ideológicas

Na Catalunha referendar e negociar é o menos mau dos caminhos.

Por João Pereira Coutinho | 01.10.17

A nalisar convulsões políticas com argumentos estritamente legais não costuma dar bons resultados.



Há mais de dois séculos, os colonos americanos não queriam pagar impostos a Londres por não estarem representados em Westminster.



O rei Jorge III, com a sua típica obtusidade, respondeu com a lei – e as armas. Resultado? Em 1776, nascia uma nova república do outro lado do Atlântico.



O resto é história. Não sei o que vai acontecer hoje na Catalunha. Mas suspeito que a decisão de Mariano Rajoy de responder ao problema com a constituição e a polícia tirou definitivamente o génio independentista da garrafa.



Realizar o referendo, ainda que a título simbólico e ‘informativo’, e depois trazer a questão para a negociação política, parece-me o menos mau dos caminhos possíveis.



Mas os homens, mais de 200 anos depois, não mudaram assim tanto quando a cegueira ideológica os domina.