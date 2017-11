Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Celeridade

Independência e irresponsabilidade? Sim, mas a horas.

Por Magalhães e Silva | 00:46

Portugal tem sido objeto de inúmeras condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por inaceitáveis demoras na administração da justiça. E isto porque a Convenção Europeia do Direitos Humanos reconhece a todos verem uma causa sua ser tratada por um tribunal em prazo razoável. É mais uma expressão de que Justiça retardada é Justiça negada.



Defrontado com os atrasos crónicos com que se iniciam diligências judiciais, e desde logo, julgamentos, sou tentado a concluir que para grandes males grandes remédios.



Ora, há tempos, intervim num julgamento, com três sessões semanais, que durou ano e meio. Descontadas as férias judiciais, 14 meses. Acontece que, invariavelmente, as sessões começavam com atraso de uma hora, tanto de manhã, como de tarde, logo, 6 horas semanais, em 56 semanas, dão 336 horas, i.e., 48 dias a 7 horas. Foi quanto se atrasou!



Se houvesse um relógio de ponto na sala de audiências e a pontualidade valesse, obrigatoriamente, 50% nas classificações dos juízes, tenhamos por certo que, porventura, algumas vezes, com substituto legal do MP ou do defensor, por não estarem a tempo, os julgamentos começariam, seguramente, à hora marcada. Com Justiça mais célere!