Celeste Império

Fica a dúvida sobre a influência da China sobre a Coreia do Norte.

Enquanto a Catalunha se procura a si própria, outros acontecimentos têm ocorrido na cena internacional. Haja em vista o XIX Congresso do Partido Comunista da República Popular da China (RPC), realizado em Pequim há poucos dias.



O evento atraiu o mundo noticioso e o seu efeito mais notado foi a consolidação do poder do líder chinês Xi Jinping.



Segundo os comentadores, esse facto político sobrepôs-se às expectativas do setor económico onde – acrescentam - nada de especial tem acontecido para além de se manter uma forte aposta na dinamização do comércio internacional.



No campo da geoestratégia, apenas se sublinha o facto de a RPC parecer querer retomar o seu passado de potência marítima.



A grande dúvida, porém, continua a ser o grau de influência que o governo da RPC dispõe sobre a Coreia do Norte.



As autoridades de Pequim insistem em que se limitam a conceder auxílio humanitário a Pyongyang e reiteram que não apoiam o respetivo programa de rearmamento atómico.



A verdade é que, apesar de não se cansar de proferir diatribes incendiárias contra os Estados Unidos e seus aliados, a Coreia do Norte parece haver moderado as suas experiências balísticas e nucleares.