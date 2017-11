Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cem anos sem noção

Na Venezuela, por exemplo, em vez de 100 parece que só passaram 6 anos e se vive ainda em 1923.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Caiu um dente à minha filha. Sendo o quinto, já não merece os festejos dos primeiros. Daí ter-me esquecido de o trocar por uma moeda, debaixo da almofada dela. Às 6 da manhã a miúda irrompeu no meu quarto, a chorar. A Fada dos Dentes não tinha vindo. Tive de convencê-la que o dente estava mal colocado e a Fada, burocrática como os seres mágicos são, tinha considerado não estarem reunidas as condições requeridas para a troca.



Deitei-a novamente e, enquanto lhe dava um beijinho, a minha mão deslizou sob a almofada e substituiu dente por moeda. Ainda não tinha saído do quarto e já ela gritava ‘A Fada veio!’ Incrível, a facilidade com que se convence alguém de que o dinheiro aparece por feitiço.



Por falar nisso, a Revolução Russa faz cem anos no dia 7. Sim, a Revolução de Outubro teve lugar em Novembro, principiando aí o bonito costume comunista dos atrasos, tão acarinhado por quem fica à espera de transportes públicos dominados pela CGTP. Tradições que se honram.



A mensagem do comunismo continua tão actual que nem parece ter passado um século, uma impressão ainda mais forte nos países onde a revolução triunfou. Na Venezuela, por exemplo, em vez de 100 parece que só passaram 6 anos e se vive ainda em 1923.



Apesar do que foi alcançado, vão aparecer os costumeiros ataques imperialistas. Para rebatê-los é essencial munir os camaradas de argumentos fortes. Sugiro alguns, alicerçados no mais sólido rigor intelectual – o rigor pelo qual os comunistas mais se bateram, depois do mortis:



I) ‘O comunismo matou milhões’ – A resposta a esta atoarda é simples: ‘Isso é aproveitamento político de mortos’;



II) ‘Há fome nos países comunistas’ – Outra falácia. Responde-se assim: ‘A fome é uma tragédia. Sendo impossível erradicá-la, o comunismo passou a programá-la. Assim, a fome já não apanha ninguém desprevenido. A previsibilidade tranquiliza, sobretudo tendo em conta que pessoas subnutridas são muito ansiosas;



III) ‘Não há desenvolvimento tecnológico’ – Clássico exemplo da arrogante ignorância capitalista. A URSS foi o primeiro país a colocar um homem em órbita e a trazê-lo de volta com sucesso. Aliás, um objectivo perseguido logo desde 1917, quando se começaram a mandar os primeiros soviéticos para o céu, embora sem retorno;



IV) ‘O comunismo não reconhece os seus erros’ - Falso. Foram os comunistas os primeiros a reconhecer os ataques internos à integridade da Revolução. Em 1956, no XXº Congresso do PCUS, Khrushchev denunciou os crimes do estalinismo. Uma demonstração de humildade nunca vista noutros partidos, que se recusam a admitir e repudiar as malfeitorias de um ex-líder, mesmo que na forma sonsa de quem, pela proximidade, não poderia invocar ignorância e fingir não saber de nada. (Dica para PS: se calhar já era tempo de fazer isto com o Sócrates, não?)



Incompetência em caixa

Os gatunos do material militar de Tancos devolveram tudo e uma caixa a mais. Que se acuse quem nunca teve de devolver um produto à loja e não conseguiu empacotar na embalagem original, teve de levar um saquinho extra. Pelos vistos, não é um acontecimento extraordinário.



Podem tratar-se de munições que, tendo saído do quartel, não foram usadas e foram devolvidas sem serem registadas. Ou seja, neste momento é plausível que nunca tenha sido disparado um único tiro na Guerra Colonial. No limite, deu-se baixa das balas enviadas para o Ultramar, que voltaram para o paiol sem serem registadas.



Carrilho, um segurança do Urban, mas menos corajoso

Em 2005, depois de um debate entre candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Maria Carrilho recusou apertar a mão a Carmona Rodrigues. Passados estes anos todos, a recusa em apertar a mão é ainda mais estranha, se pensarmos que Carrilho nunca hesita em apertar pescoços. Tem um bizarro critério de apertanços, o filósofo.



Olhando agora, Carrilho nunca teve condições para assumir cargos públicos. Como pode ter sido ministro da cultura um homem que tratou assim um monumento como a Bárbara Guimarães?



Urbanidade

Com dois adolescentes cá em casa, às vezes falta a imaginação para castigos a aplicar em caso de más notas. Agora, graças à discoteca Urban, temos mais um. Em vez de ‘se tiveres negativa não vais ao Urban’, é ‘se tiveres negativa vais ao Urban’.



Quando comecei a ver o vídeo achei que pudesse ser um novo tipo de coreografia de jovens. No meu tempo tínhamos a Macarena, agora seria isto. Afinal, não, parece que era mesmo agressão. Há quem diga que os rapazes tinham andado no gamanço. A sova era para aprenderem. O que não faz sentido: com chutos daqueles na cabeça, ninguém aprende nada. Quando muito, esquece. Tudo.



Ao fim de não sei quantas queixas, foi preciso um filme para a Polícia resolver actuar. Com desenho não iam lá.