Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Censor ao serviço de José Sócrates

Privilégio é insulto a milhões de pensionistas.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Arons de Carvalho tem uma longa carreira política, da qual pouco de positivo há a salientar. Foi mais um entre muitos, apesar do imenso poder que teve sobre a comunicação social.



Escolhido por José Sócrates para a entidade reguladora para comunicação social, foi agente do acusado principal da operação Marquês numa entidade pública contra o Correio da Manhã. Foi censor aplicado contra o jornal, pior do que um sargento da velha censura de lápis azul.



Quando se soube que foi apanhado na operação Marquês a ser usado por Sócrates contra o CM, ninguém fez nada. O poder político foi conivente com uma vergonhosa página da história da nossa democracia, em que de facto não houve regular funcionamento das instituições.



Os partidos pactuaram e defenderam um Torquemada contra o CM numa entidade reguladora pública, depois de se saber que cumpria ordens do maior suspeito de corrupção da história democrática portuguesa.



Arons nem foi constituído arguido na operação Marquês. Reforma-se agora com uma pensão generosa que pode acumular com a subvenção vitalícia. Um estudo aprofundado sobre as pensões de Arons provaria a grande injustiça que neste país favorece uma pequena casta.



Quem tem uma reforma generosa, não deveria poder acumular com a subvenção política. É um privilégio que insulta milhões de reformados com pensões mínimas.