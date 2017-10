Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Censura cristalina

Por Paulo João Santos | 00:30

Ainda que condenada à nascença, a censura centrista trouxe algumas revelações surpreendentes. Ficámos a saber, por exemplo, que a geringonça tem mais uma peça. Chama-se PAN.



E embora não se perceba bem o motivo da adesão deste partido ao Governo 1+2, agora três, tudo indica que terá a ver com o facto de ter sido aprovada a Lei pelo qual os portugueses lutavam há anos. Um verdadeiro desígnio nacional: a possibilidade de chihuahuas, yorkshire terrier e poodles se sentarem com os donos à mesa do restaurante.



Ficámos, também, a saber que os Verdes e a ecologia estão divorciados: 5,5% do território, o equivalente a 520 mil campos de futebol, ficou pintado de negro, mas nem isso foi suficiente para o partido desalinhar da disciplina comunista.



E ficámos, igualmente, a saber que é Cristas quem lidera a oposição, e que o Governo não recuperou do soco que levou de Marcelo. Ainda tentou responder, mas voltou a ir às cordas: "Chocado ficou o País com a tragédia vivida".



Quanto ao Bloco e o PCP, já nada têm a acrescentar. Empurrar as culpas para o passado é não perceber que o mal dos outros não faz de nós melhores.