Censura interna

Conforme quebram as audiências dos seus "reality shows", a TVI trata de puxar por elas, baixando o nível dos intérpretes e intensificando os palavrões, as cenas de sexo e as exibições de chocante boçalidade. Sempre que entra um novo "concorrente" masculino no ‘Love on Top’, nem é preciso olhar para ele, pois sabemos o que lá vem: mais tatuagens de mau gosto, músculos exagerados, cabelos de grunho e discursos ocos. Já sobre as candidatas femininas, a classificação é delicada, pois ficava-me mal apontar aqui tudo o que de pior as define.Passou o tempo em que Teresa Guilherme ainda procurava, sem grande resultado, acrescente-se, dar à função de "dona da casa" alguma respeitabilidade – por muito sacrílega que pareça a palavra neste contexto – mas o papel de "madame" assenta bem em Isabel Silva, que não tem outro remédio que não seja incentivar a pornográfica busca do "amor". E fazer-se à vida.Aliás, o programa é tão mau que a própria TVI, em jogada de mestre, retransmite o que de pior vai acontecendo na sua "casa" e põe Quintino Aires e Flávio Furtado – claros e eficazes na comunicação – a desancar a eito as cabeças de areia, ali censuradas em direto e sem hesitações. Sanidade mental a quanto obrigas!