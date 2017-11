Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenário de Amélia

Inspirada nas peças que vira em Berlim, passara meses a andar esfarrapada.

Por Leonardo Ralha

Teria passado despercebido o centenário da estreia de Amélia Rey Colaço, não fosse a memória de Mónica Garnel. Foi a 17 de novembro de 1917 que a bisavó da também atriz subiu ao palco do Teatro República, hoje São Luiz, para protagonizar 'Marianela'.



Dias depois, a primeira página da 'Ilustração Portuguesa' era dedicada ao rosto luminoso da jovem de 19 anos, explicando-se ao leitor que a "estreia auspiciosa" de Amelia dos Reis Colaço [sic] "constituiu um verdadeiro acontecimento teatral". Não era para menos, pois a aluna do consagrado Augusto Rosa, inspirada nas peças que vira em Berlim, ao visitar a avó materna, passara meses a andar descalça e esfarrapada no jardim da sua casa para melhor entender o que seria fazer de vagabunda.



O que veio a seguir é histórico, do casamento de talentos com Robles Monteiro, que deu origem à companhia teatral, até à despedida televisiva em 'Gente Fina é Outra Coisa'. Mas nada seria o mesmo sem esse sábado de 1917 em que uma adolescente enfrentou uma plateia.