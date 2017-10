Centeno e o computador a vapor

Não se estranha que, com estas condições, haja conferências à uma ou duas da manhã.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Está explicado o horário tardio a que foi apresentado o Orçamento de Estado para 2018. Poucos minutos antes da meia-noite de dia 13, Centeno chegou ao Ministério das Finanças para a habitual conferência de imprensa de apresentação das contas do Estado. E só saiu de lá quase às duas da manhã. A explicação pode agora ser revelada. Umas das componentes essenciais do Orçamento - os juros a pagar pelo País pela sua dívida - só chegaram ao conhecimento do secretário de Estado do Tesouro... três minutos antes de todo o documento estar fechado. Só aí se fixam em definitivo os valores da receita e da despesa. Depois, com todos os quadros com os valores corretos, chega a vez de fazer correr o programa informático que vai atualizar todos os quadros e previsões. E aí é que as coisas se complicam. É que o computador do Ministério das Finanças, um dos mais potentes do País, a par dos servidores do Fisco e da Segurança Social, leva duas horas a atualizar os dados! Repito: duas horas a atualizar os números!

Não se estranha que com estes condicionalismos continuem a existir conferências à uma ou duas da manhã. Uma saudação aos funcionários que, àquela hora, e numa sexta-feira, tiveram a pachorra de ir ao Salão Nobre dar apoio ao ministro.

Estes horários impróprios mexem com a cabeça dos governantes. Só o extremo cansaço do ministro Centeno, explica que tenha escolhido uma gravata vermelha para ir à ópera na passada quinta-feira no Coliseu dos Recreios. Centeno e a mulher deliciaram-se com o "Turandot" de Giacomo Puccini, na abertura da temporada lírica do Teatro Nacional de São Carlos, mas uma gravata vermelha? Se calhar o ministro das Finanças pensava que estava ainda em negociações com o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda!

Negócios Estrangeiros

Dívidas

‘Geringonça’ tem problemas com a cobrança de impostos

Continua a saga do PS para regularizar a situação fiscal. No dia 17 de outubro entraram no Tribunal Tributário de Lisboa seis processos de ações administrativas contra a Autoridade Tributária no valor superior a 608 mil euros. O partido tem estado particularmente ativo este ano contra os responsáveis do Fisco colocando vários processos em tribunal em maio e julho. Esta é a terceira tentativa do PS contra o Fisco. Mas não está sozinho. Outro partido da ‘geringonça’, o PCP, também colocou no dia 19 um processo de impugnação contra a cobrança de uma dívida fiscal de 13 517 €.

Puro veneno

A má-fé da Oi contra os credores

Centenas de idosos credores da falida Oi, operadora brasileira comprada pela PT, correram ao escritório de advogados para não perderem os créditos. A empresa exige um email por credor mas há pessoas com 70 e 80 anos...

Maçonaria reunida no Luxemburgo

O Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano, Fernando Lima, viajou para o Luxemburgo, para um encontro com maçons europeus onde abordou os fogos em Portugal.

Carreiras em casa emprestada

Carlos Carreiras tomou, este fim de semana, posse para mais um mandato à frente da Câmara Municipal de Cascais. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, emprestou-lhe o Palácio da Cidadela para a cerimónia.

A lógica das senhas do IMT

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) continua a desafiar a lógica comum. Agora, cada utente tem que tirar o número de senhas correspondente ao número de assuntos que deseja tratar.

Lourenço corta fundos a Tchizé

O novo presidente de Angola mandou encerrar a sociedade Grecima, uma instituição que, desde a sua fundação canalizava fundos da Presidência para a empresa Semba Comunicação da filha do ex-presidente, Tchizé dos Santos.