Cerco à ilha

Os países do golfo estão a intensificar a guerra diplomática contra o Qatar e a principal arma é uma estação de televisão. A Arábia Saudita, monarquia totalitária, violadora de direitos humanos e desrespeitadora da liberdade de imprensa, quer fechar a Al-Jazeera (a ilha, em árabe).Riade não está só na tentativa de silenciar o mais livre dos meios de comunicação árabes. Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein são aliados dos sauditas para ver se é desta que conseguem calar um meio que os aterroriza desde que nasceu.Afinal, para quem despreza a democracia, a Al-Jazeera é de facto um perigo: fala sem filtro para 50 milhões de pessoas no Médio Oriente, emite também em inglês com estrelas internacionais formadas pela BBC e não hesita em dar voz a israelitas ou apresentar pivôs sem véu islâmico. E como o auditório gosta, o estilo contagiou a maioria das TV da região e isso ainda assustou mais.Para os que pretendem isolar o Qatar – e minar a amizade do pequeno país com o Irão – só há uma forma de silenciar a mensagem: acabe-se com o mensageiro. E assim o obscurantismo em que se movimenta uma parte daquela região do Mundo continuará na penumbra sem qualquer escrutínio.