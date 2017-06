Chilena na quarta

Enfrentar cangurus, ainda que nada pernetas, seria mais fácil, mas a Austrália não conseguiu bater o Chile, que se tornou o obstáculo a ultrapassar na quarta- -feira para Portugal atingir a final da Taça das Confederações.Para Ronaldo, para os mais dez no relvado, e para os que ficarem no banco e na bancada, o Portugal-Chile terá sabor a final antecipada, e a maior homenagem que o melhor futebolista do Mundo pode prestar ao adversário é fazer uma ‘chilena’.Sosseguem os mais perversos; é assim que os hispânicos designam o pontapé de bicicleta.Fernão de Magalhães, primeiro português a atravessar o Chile, também tinha a entidade empregadora em Espanha. Esperemos que a História se repita, mesmo que o triunfo seja estreito.