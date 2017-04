Clássico deixa a Liga em ebulição

O empate no clássico do passado sábado no Estádio da Luz deixa o campeonato a ferver a sete jornadas do final.Na classificação, o Benfica mantém um ponto de vantagem sobre o FC Porto. Mas será errado dizermos que está tudo como estava: há dados novos na equação. Por exemplo, sabe-se que em caso de igualdade entre águias e dragões no final da última jornada, será a diferença de golos a proclamar o campeão. E isso faz com que, de agora em diante, cada lance, cada momento, cada fora de jogo bem ou mal assinalado e cada falta na área tenham um peso ainda maior.Este campeonato pode decidir-se por um suspiro. No caminho que falta a cada um dos contendores, desde logo se destaca o dérbi de Lisboa, no Estádio José Alvalade. Afastado da luta pelo título, o Sporting de Jorge Jesus acaba pois por ter uma palavra muito importante a dizer na sua decisão. E como por aqui se vê, a Liga portuguesa ferve.Um parágrafo final apenas para dizer isto: abençoada seleção que se dá ao luxo de prescindir de um guarda-redes como Iker Casillas. Eu, se fosse espanhol, promovia o caso a inquietação nacional.