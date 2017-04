Clássico fundamental mas não decisivo

E são estes tropeções que levam a concluir que até final muita coisa pode ainda acontecer. Seja lá qual for o resultado de hoje.



Alta tensão na Luz

Outra coisa não seria de esperar, antes de um jogo em que se encontram o primeiro com o segundo classificado da Liga, separados por um ponto. Ambiente tenso por tudo o que aconteceu nos dias que conduziram a este final de sábado. Mas quando o jogo começar, só o futebol interessa.



O que falta a Bas Dost

O goleador-mor da Liga está de volta, depois de inócua campanha pela seleção da Holanda. Lá pelas tulipas, pelos vistos, faltou ao avançado leonino aquilo que em Alvalade abunda: os passes redondinhos de Gelson e companhia.



Sim, meu capitão

O jogo de hoje entre Benfica e FC Porto é uma peça essencial do campeonato em curso. Um ‘match’ fundamental para o futuro próximo de ambas as equipas. Tendo em conta o que está em cima da mesa, há até quem advogue que este é o jogo do ano, uma espécie de culminar de tensões acumuladas que agora terão de ser descarregadas, sem que se perceba muito bem como e aonde.Contudo, o clássico de mais logo, no Estádio da Luz, não é um encontro decisivo. Depois dele, cada uma das equipas tem 21 pontos disponíveis para conquistar. E a diferença máxima que poderá sair deste prélio é a vantagem de 4 pontos para o Benfica, o que acontece se ganhar o jogo.Já o empate deixa tudo como está (um ponto a favor dos da Luz) e a vitória do FC Porto vale a esta equipa a liderança isolada, com dois pontos à maior.Aparentemente, o desfecho que parece mais definitivo, ou pelo menos mais comprometedor, é a vitória do Benfica. Mas no caminho até final, os encarnados terão ainda de se deslocar a Alvalade. O que no plano teórico, o único em que se podem fazer conjeturas, baralha prognósticos.