CM defende Código Deontológico

Pouco mais de duas décadas após a última alteração não se justificam mudanças.

Editorial CM

O Sindicato de Jornalistas propõe alterações ao Código Deontológico dos jornalistas. Acontece que o código que rege esta profissão está bem feito, deve ser defendido, e tem que ser mais divulgado entre todos os profissionais.



Pouco mais de duas décadas após a última alteração não se justificam mudanças. Os grandes princípios precisam de estabilidade. Não se muda uma magna carta por capricho. Porventura, a mudar algo no atual código só devia ser a objetivação de algum princípio mais subjetivo e difuso.



O sindicato devia estar mais preocupado com a salvaguarda dos postos de trabalho dos jornalistas e com o saque das receitas das empresas de comunicação social e do trabalho dos seus profissionais por predadores no online.



Esse é que é o combate urgente que deve ser travado.