Coerência no discurso

Passou mais de um ano, o discurso é o mesmo.

Por Paulo Fonte | 20.12.17

Vamos dar de barato que "o ano saboroso" para Portugal exaltado por António Costa foi mesmo utilizado num contexto especial, no caso, proferido perante funcionários portugueses colocados nas instituições europeias.



Digamos ser mesmo boa vontade de Natal esta assunção, talvez noutra altura do ano não se aceitasse esta frase de contentamento perante um ano trágico para o País.



E como se está a abordar a mortandade causada pelos fogos florestais, devemos tirar o chapéu ao governante quanto à sua coerência no referente às medidas a aplicar.



Se agora vem alertar não haver mais tempo e que os investimentos em curso devem ser acompanhados pela reforma estrutural da floresta, em agosto de 2016 afirmava na Porta do Mezio, em Arcos de Valdevez, Parque da Peneda-Gerês, que a reforma florestal era uma prioridade e tinha de avançar enquanto estivesse "bem viva na memória a tragédia" que o País vivia, na altura com os concelhos do distrito de Viana do Castelo a serem consumidos pelas chamas.



"Se deixarmos passar mais tempo, as condições políticas para a reforma que é necessário fazer vão-se perdendo", dizia na ocasião.



Passou mais de um ano, o discurso é o mesmo. Seja feita justiça.