Coisas obtusas ou a tentação de um ditador

Por António Sousa Homem | 00:30

Recebo esta confissão como uma dádiva e lembro que foram ‘os seus amigos’ que acabaram com o serviço militar obrigatório, e que ela própria não permitiu que as suas crianças entrassem nos escuteiros, impedindo-os de caminharem pela Serra d’Arga, de bivacar à beira do Rio Âncora ou de sobreviverem às picadas de mosquitos durante o Verão.



O Dr. Paulo, que assistia ao confronto mergulhado no sofá da biblioteca, folheando o volume do Padre Casimiro José Vieira sobre as guerras da Maria da Fonte, sorri da imprudência. Ele sabe reconhecer um reaccionário que não soube ser ditador.

A dra. Celina, a nossa bibliotecária de caminha, por várias vezes alvitrou que me calharia bem o cargo de censor dos dicionários e gramáticas de Língua Portuguesa – nomeadamente para interditar o uso de pontos de exclamação e de reticências, bem como de certas palavras como ‘talhada’, ‘algo’ ou ‘aleijar’ e seus derivados (palavras como ‘sustentável’ e suas adjacências também me parecem obtusas).É certo que no pico do Verão deixaria de haver ‘talhadas de melão’ ou de ‘melancia’, mas teríamos a vantagem de não ter pessoas a ‘pensarem’ ou (pior ainda) a ‘dizerem algo’ – já para não falar na felicidade de não ter essas mesmas pessoas, ou outras, a ‘aleijarem-se’ e sim a ‘magoarem-se’ ou ‘ferirem-se’ ao usarem uma ‘cruzeta’ (como se diz no Norte) para pendurar a roupa em vez de o fazerem num ‘cabide’. A escolha é de natureza estética, evidentemente.O velho Doutor Homem, meu pai (que coleccionava idiossincrasias gramaticais e perseguia certas palavras com um látego vigilante e um ouvido treinado para despertar ao mínimo desconchavo melódico), tinha este espírito em muito boa conta mas, tal como eu, não conseguia justificar os seus ódios de estimação e embirrava com as palavras cruzadas do ‘O Primeiro de Janeiro’ que não consideravam a palavra ‘mílharas’ como ovas de peixe e sim como papas de milho. A Dra. Celina diz que não preciso de justificar nada porque um censor se deve limitar a exercer as suas qualidades. Temo pelo uso da palavra ‘qualidades’ neste contexto, mas compreendo.Admito que, com algum esforço e dedicação, talvez eu fosse um bom ditador. A minha sobrinha Maria Luísa reconhece que, por vezes, enquanto discute com os filhos a necessidade de melhorar o aproveitamento escolar, fica à beira da tentação de enviar ambos para o serviço militar.