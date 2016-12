Com indelicadezas não há moralização

Rui Costa dirigiu-se de "dedo em riste, gritou e disse: como é possível não marcares penálti? É uma vergonha!" Este trecho lê-se no acórdão que determinou a suspensão por 15 dias do diretor desportivo do Benfica, que, entre outras coisas, também chamou "palhaço" ao dirigente do Arouca Joel Pinho. Este comportamento foi classificado de "indelicado e incorreto" pelo Conselho de Disciplina.O presidente do Conselho de Arbitragem escreveu há dias um artigo no ‘Público’ com um título que fala para este tipo de situações: "É preciso mudar comportamentos." José Gomes assegura que não vai permitir que a dignidade e a honra dos árbitros sejam colocadas em causa e exige que "quem passar a linha deve ser responsabilizado".A questão é que há comportamentos que não podem ser classificados como simplesmente indelicados. É preciso também mudar a forma de os avaliar e ter instrumentos de persuasão que possam promover essa transformação. Ou seja, é igualmente fundamental poder aplicar sanções que se tornem suficientemente dissuasoras de atos e atitudes que atinjam a dignidade de árbitros ou de qualquer outro agente.Para isso, torna-se necessário que os clubes aceitem medidas mais duras que penalizem em vez de legitimarem certos comportamentos. O melhor exemplo é o facto de os treinadores conseguirem escapar a suspensões quando são expulsos. Todos reclamam a moralização do futebol, mas, quando chega a hora de endurecer esse combate, o protecionismo clubístico cerra fileiras.