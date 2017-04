Com ou sem Canela?

No verão passado a ASAE inspecionou 51 estabelecimentos de restauração na cidade de Lisboa e instaurou 27 processos de contraordenação. A taxa de incumprimento situou-se nos 53% e 17% dos operadores tiveram a atividade suspensa. Na semana transata ocorreu nova ação de fiscalização em Lisboa.Em 56 operadores fiscalizados, instauraram-se 33 processos, um deles crime, e encerraram-se oito espaços. A taxa de incumprimento subiu para 58%! O restaurante Canela, que ficou conhecido no ‘Pesadelo na Cozinha’ pelas suas ementas [com] baratas, foi um dos espaços encerrados.O consumidor tem perguntado, com razão, onde anda a ASAE, mas a preocupação do Governo é a de semear um falso sentimento de segurança na população. As imagens do Canela exibidas na TV não eram diferentes das que a ASF-ASAE divulgou no ano passado. O Governo desvalorizou e para a AHRESP eram imagens com dez anos. O tempo encarregou-se de dizer a verdade: são imagens de hoje! E se o Governo continuar a ser surdo aos apelos dos funcionários, serão imagens de amanhã.Faltam recursos humanos e falta valorizar os que existem, faltam meios, falta uma visão para o organismo, falta uma liderança capaz.