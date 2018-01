Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Com unhas e dentes!

O governo aposta em destruir a estrutura da carreira docente.

Por Mário Nogueira | 00:21

A carreira docente sofreu forte revés provocado pelos anos do congelamento e, neste início de "recomposição", já se percebeu que o governo aposta em destruir toda a sua estrutura.



Só uma fortíssima luta dos professores poderá evitar que tal aconteça e reabilitar uma carreira que ficou muito debilitada. A acusação feita ao governo sustenta-se em dois factos: a imposição de um regime de progressão a escalões que, sendo condicionado por vagas, deixa ao livre arbítrio dos governos o número a abrir anualmente; a apresentação, pelo ME, de uma execrável proposta para reposicionamento dos docentes que, nos últimos sete anos, foram retidos no 1º escalão.



Por um lado, o governo quis presentear-se e oferecer a quem lhe suceder a gestão da carreira docente, deixando-a ao sabor do mesquinho interesse político; no segundo, viola o direito de quantos, depois de um longo castigo, podem, finalmente, chegar ao escalão em que estão os colegas com igual tempo de serviço. Estes são maus prenúncios para o que será a recuperação do tempo de serviço. A vingar o que pretende o governo, a carreira seria definitivamente desfeita, mas, contra isso, os professores lutarão com unhas e dentes.