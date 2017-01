Começa a corrida a dois

O pulso do futuro campeão começa agora a ser medido. Defrontam-se no dia 2 de abril, no Estádio da Luz. Até lá, é ver quem menos vacila.O pulso do futuro campeão começa agora a ser medido.

A jornada que marca o arranque da segunda volta confirma uma tendência clara: o campeonato é uma corrida a dois. Se dúvidas persistiam sobre o assunto, o empate do Sporting na Madeira, diante do Marítimo, encarregou-se de as dissipar. Os últimos seis jogos dos leões na Liga resultaram num colapso de dez pontos.Que é precisamente a distância à qual, com a ajuda de uns binóculos, a equipa comandada por Jorge Jesus olha para o topo da classificação. Mesmo o segundo lugar, na posse do FC Porto e já a seis pontos, começa a ganhar contornos de montanha por escalar.O Sporting vê-se, desta forma, e quando há ainda quase meio campeonato por realizar, quase reduzido à condição de intruso no minicampeonato do Minho, em que ombreia com Sp. Braga e V. Guimarães.Sobram então Benfica e FC Porto para a discussão do título. É entre ambos que tudo se vai decidir. Com menos facilidades do que os resultados conseguidos pelas duas equipas neste fim de semana aparentam, conseguiram o essencial: amealhar os três pontos.